На скотовода завели уголовное дело за прирученного джейрана

Правонарушитель из Алматинской области решил одомашнить краснокнижное животное.

В Алматинской области скотовод, сам того не зная, стал фигурантом уголовного дела. Недавно он приютил детеныша джейрана. По закону сельчанин должен был своевременно поставить в известность природоохранные службы. А теперь его привлекают к ответственности, как браконьера. Краснокнижное животное доставили в Алматинский зоопарк, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, о том, что в хозяйстве жителя поселка Чунджа появился далеко не домашний питомец сотрудники природоохранной службы узнали 30 октября. Выехав на место, инспекторы обнаружили детеныша джейрана. Его держали в отдельном сарае и кормили коровьим молоком. Казалось бы, ничего криминального. Человек приютил дикое животное, чтобы выходить и позже выпустить на волю. Однако сельчанина собираются привлечь к уголовной ответственности.

Едва привыкнув к новому дому, детеныш джейрана стал любимчиком всей семьи скотовода. Малышу дали красивое имя Каракат, на которое дикое животное сразу откликается.

Получив сообщение о незаконном содержании животного, занесенного в Красную книгу, мы совместно с сотрудниками районного отдела полиции и ветеринарными врачами обнаружили джейрана и осмотрели его. Животному примерно 5-6 месяцев. По словам обнаруживших джейрана, ему 1,5 - 2 месяца. Но это не так. Сейчас полицейские проводят расследование", - сообщил инспектор Юго-Восточного отделения "Охотзоопром" Саяхмет Суйиндиков.

Ближе к вечеру детеныша доставили в Алматинский зоопарк. Специалисты сразу заметили - зверь ни чуть не боится людей. Первым делом они провели ветеринарное обследование.

При визуальном осмотре животного никаких отклонений в физическом развитии выявлено не было. Шерстный покров в порядке, животное упитано. Никаких повреждений не имеется, - отметил ветеринар Алматинского зоопарка Ерден Шакебаев.

Нового питомца поместили на 40-дневный карантин. Все это время специалисты будут следить за его состоянием и проводить вакцинацию. К слову, год назад в этот зверинец привезли 6-месячного львенка и лебедя. В обоих случаях животных спасли от рук браконьеров.

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