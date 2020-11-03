В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19
Еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 449 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 113 309 случаев, из них:
в городе Алматы - 14802(+25),
в городе Нур-Султан - 14644(+19),
в Атырауской области - 11309(+7),
в Карагандинской области - 10606(+16),
в ВКО - 10521 (+226),
в ЗКО - 7050(+13),
в городе Шымкент - 5240(+0),
в Алматинской области - 5175(+17),
в СКО - 4537(+34),
в Павлодарской области - 4341(+40),
в Жамбылской области - 4195(+4),
в Акмолинской области - 3805(+28),
в Костанайской области - 3669(+15),
в Туркестанской области - 3418(+0),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3330(+5),
в Кызылординской области - 3262(+0).
Также за сутки 2 ноября 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султан - 47,
в городе Алматы - 8,
в Акмолинской области - 5,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 4,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 49,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 20,
в Костанайской области - 5,
в Павлодарской области - 25.
Всего в стране выздоровели – 106 716 человек от COVID-19.
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