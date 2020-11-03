В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 449 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 113 309 случаев, из них:

в городе Алматы - 14802(+25),

в городе Нур-Султан - 14644(+19),

в Атырауской области - 11309(+7),

в Карагандинской области - 10606(+16),

в ВКО - 10521 (+226),

в ЗКО - 7050(+13),

в городе Шымкент - 5240(+0),

в Алматинской области - 5175(+17),

в СКО - 4537(+34),

в Павлодарской области - 4341(+40),

в Жамбылской области - 4195(+4),

в Акмолинской области - 3805(+28),

в Костанайской области - 3669(+15),

в Туркестанской области - 3418(+0),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3330(+5),

в Кызылординской области - 3262(+0).

Также за сутки 2 ноября 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 47,

в городе Алматы - 8,

в Акмолинской области - 5,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 4,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 49,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 20,

в Костанайской области - 5,

в Павлодарской области - 25.

Всего в стране выздоровели – 106 716 человек от COVID-19.

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