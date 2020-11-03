Санитарные посты появятся вокруг Кокшетау

Это вынужденная мера - аким области.

Санитарные врачи Акмолинской области готовят новое постановление по усилению карантинных мер в областном центре, сообщает zakon.kz.

По информации портала 716.kz, связано это с осложнившейся эпидситуацией в Кокшетау. Как заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, вокруг Кокшетау появятся санитарные посты.

Руководитель области с сожалением отметил, что в Кокшетау сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Рост заболевших в областном центре произошел в два раза.

Он напомнил, что в пятницу Премьер-Министр РК прибыл в Кокшетау с рабочим визитом. Ему показали новую инфекционную больницу, она будет открыта на этой неделе. С марта по ноябрь приобретено 325 аппаратов ИВЛ. В регион закуплены новые рентген-аппараты, передвижные комплексы и многое другое. Сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

Но это нам не поможет, если мы не будем сами себя беречь. Не случайно мы призываем: давайте соблюдать масочный режим, давайте не будем посещать рестораны, тои, воздержимся на какое-то время, - отметил Ермек Маржикпаев.

Он сказал, что сегодня главный государственный санитарный врач региона будет подписывать постановление об усилении карантинных мер.

Будут вводится санитарные посты вокруг города. это вынужденная мера, от которой мы никуда не денемся. Пересматриваем работу торговых домов, ресторанов, учебных заведений. Меры будут усилятся, прошу с понимаем отнестись к этому, - заявил глава региона.

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