Казахстанского боксера нокаутировали за 30 секунд до конца боя

Для Журавского это поражение стало 7-м в карьере.

Выступающий в первом среднем весе казахстанский боксер Александр Журавский потерпел досадное поражение на вечере бокса в Минске, передает zakon.kz.

Для нашего соотечественника это седьмое поражение в карьере на профессиональном ринге. Все бы ничего, но проигрыш этот получился обидным. Когда до конца боя оставалось 30 секунд, Журавский пропустил от своего соперника - россиянина Артема Оганесяна, серию тяжелых ударов по голове и корпусу, и упал на настил ринга. Судья зафиксировал нокаут.

Таким образом, Оганесян одержал 12-ю победу, и по-прежнему идет без поражений, а для Журавского это поражение стало 7-м в карьере.

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