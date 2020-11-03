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В Актобе мужчина три года вымогал деньги у односельчан

Ему грозит лишение свободы на четыре года.

Фото : mir24.tv3 ноября 2020, 13:57

В Актобе задержали вымогателя, сообщает zakon.kz.

2 ноября в полицию обратился 45-летний житель Мугалжарского района с заявлением, о том, что односельчанин вымогает у него денежные средства. Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче денег в сумме 20 тыс. тенге, задержан 33-летний подозреваемый. При личном досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты ранее врученные денежные средства, - отметили в пресс-службе ДП области.

Позднее стало известно, что подозреваемый путем угроз применения физической расправы на протяжении 3-х лет вымогал денежные средства.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 УК РК "Вымогательство". Санкция данной статьи предусматривает штраф до 4 тыс. МРП либо ограничение свободы до 4-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.


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