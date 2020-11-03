Суд не признал обязательное требование носить маски антиконституционным

Суд признал законными введенные санитарные правила.

Есильский районный суд столицы не удовлетворил заявление группы граждан, которые просили признать противоречащими закону и Конституции Казахстана санитарные правила, утвержденные министром здравоохранения, передает zakon.kz.

Заявители обжаловали санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических мероприятий по предупреждению угрозы распространения коронавируса. Они указали, что ограничения, предусматривающие ношение медицинских масок, избирательные ограничения для лиц старше 65 лет, нарушают конституционные права граждан, и что у министра здравоохранения нет на это полномочий.

Суд, исходя из требований Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, - говорится в сообщении суда.

Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Согласно подпункту 89) пункта 1 статьи 1 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" Министерство здравоохранения осуществляет руководство и межотраслевую координацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Подпункт 25) пункта 1 статьи 95 Кодекса предусматривает, что санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к объектам, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и содержат требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, в том числе осуществлению санитарной охраны территории Казахстана, введению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в отношении больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок населения.

С учетом возложенных на Минздрав полномочий и ответственности за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения судом введенные санитарные правила признаны законными, - отмечается в сообщении суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

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