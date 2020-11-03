В Алматы грузовик влетел во двор дома и едва не убил охранника

Пострадали трое.

В Алматы произошло жесткое ДТП с участием грузовика Shacman, передает корреспондент zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении улиц Дулати и Набережной.

Грузовик следовал в северном направлении. По всей видимости, у него отказали тормоза. Груженый Shacman врезался в Nissan Maxima и протащил его более 50 метров. После этого легковой автомобиль отбросило на автомобиль на парковке.

Shacman бросило в сторону остановочного комплекса, где в этот момент находилась женщина. Грузовик задел ее и снес остановочный комплекс. После этого машину повело в сторону трансформатора.

В конце-концов грузовик выбросило в сторону двухэтажных таунхаусов. Транспорт выбросило во двор одного из них через навес, под которым стоял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Очевидцы отметили, что все это время из грузовика вылетали металлические части - рессоры Shacman пробили крышу навеса, а также лобовое стекло Land Cruiser.

Под навесом находился охранник, который отошел в сторону за минуту до произошедшего. К счастью, в этот момент во дворе не играли дети.

В аварии пострадал водитель Nissan Maxima. Также медики госпитализировали женщину с остановки и водителя Shacman. Сообщается, что он успел выпрыгнуть из салона неуправляемого грузовика и спас себе жизнь - кабина и водительское место были полностью повреждены.

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