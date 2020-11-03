В США стартовали выборы президента. Live

За пост президента страны борются Дональд Трамп и Джо Байден.

3 ноября граждане США избирают президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, 35 членов Сената, а также власти ряда штатов и территорий и местные органы власти, сообщает zakon.kz.

За пост президента борются нынешний глава американской администрации, 74-летний республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

За пост вице-президента в тандеме с Байденом борется сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. От республиканцев на эту должность вновь баллотируется нынешний вице-президент Майкл Пенс.

По информации DW, на первых участках, в частности, в населенных пунктах Диксвилл-Нотч и Миллсфилд в штате Нью-Гэмпшир голосование началось в полночь (12.00 по времени Астаны). Законодательство штата разрешает общинам с населением менее 100 человек открывать избирательные участки уже в полночь. В обеих деревнях результаты уже подсчитаны.

В Миллсфилде 16 из 21 избирателей проголосовали за Трампа, в Диксвилл-Нотче победил Байден - за него проголосовали пять человек, Трампа не поддержал никто. Итоги выборов в данных избирательных участках не являются репрезентативными для всей страны.

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