565 млн тенге поставили на победу Байдена на выборах в США

Ранее британцы также делали ставки на выход страны из состава ЕС в 2016 году.

Житель Великобритании поставил миллион фунтов стерлингов (565 млн тенге) на победу Джо Байдена на президентских выборах в США, передает zakon.kz.

Личность игрока, сделавшего ставку 29 октября, неизвестна, сообщает CNN.

Аналитики оценивают шансы на победу Байдена в 65% против 35% у Трампа. При победе Байдена мужчина получит прибыль в размере 540 тысяч фунтов стерлингов (305 млн тенге) в дополнение к поставленному миллиону.

Отмечается, что эта третья по величине ставка на одной из британских платформ. Ранее 1,1 миллиона фунтов стерлингов ставили на теннисиста Рафаэля Надаля в 2010 году и чуть более миллиона на победу Флойда Мейвезера-младшего против Конора Макгрегора.

Самая крупная "политическая" ставка на платформе до этого составляла 555 тысяч фунтов стерлингов на победу Трампа в выборах 2016 года. Кроме этого британцы ставили на выход страны из Евросоюза в том же 2016 году.

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