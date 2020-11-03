В Польше застрелили 16-летнего казахстанца
Посольство Казахстана уже установило связь с родственниками юноши.
Фото : dziennikwschodni3 ноября 2020, 18:08
В Польше от огнестрельного ранения скончался 16-летний казахстанец, передает zakon.kz.
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что юноша скончался 2 ноября.
2 ноября в польском городе Ополе Любельское в результате огнестрельного ранения погиб гражданин Казахстана 2004 года рождения. Проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.
В настоящее время Посольство установило связь с родственниками гражданина РК, ведется работа по отправке его тела в страну.
Польские СМИ пишут, что казахстанец был студентом школы-интерната. В тот день он пошел с друзьями в сад за яблоками, где и прозвучал выстрел. Подозреваемого в стрельбе пока не нашли.
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