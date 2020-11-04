Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Еще 177 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 432 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 113 741 случаев, из них:

в городе Алматы - 14825(+23),

в городе Нур-Султан - 14675(+31),

в Атырауской области - 11318(+9),

в Карагандинской области - 10622(+16),

в ВКО - 10718 (+197), в ЗКО - 7064(+14),

в городе Шымкент - 5241(+1),

в Алматинской области - 5188(+13),

в СКО - 4570(+33),

в Павлодарской области - 4382(+41),

в Жамбылской области - 4199(+4),

в Акмолинской области - 3833(+28),

в Костанайской области - 3686(+17),

в Туркестанской области - 3418(+0),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3335(+5),

в Кызылординской области - 3262(+0).

В Казахстане 177 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 39,

в Акмолинской области - 28,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 10,

в ВКО - 60,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 13,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области - 11,

в Павлодарской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 106 893 человека от COVID-19.

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