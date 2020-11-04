Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане
Еще 177 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 432 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 113 741 случаев, из них:
в городе Алматы - 14825(+23),
в городе Нур-Султан - 14675(+31),
в Атырауской области - 11318(+9),
в Карагандинской области - 10622(+16),
в ВКО - 10718 (+197), в ЗКО - 7064(+14),
в городе Шымкент - 5241(+1),
в Алматинской области - 5188(+13),
в СКО - 4570(+33),
в Павлодарской области - 4382(+41),
в Жамбылской области - 4199(+4),
в Акмолинской области - 3833(+28),
в Костанайской области - 3686(+17),
в Туркестанской области - 3418(+0),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3335(+5),
в Кызылординской области - 3262(+0).
В Казахстане 177 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 39,
в Акмолинской области - 28,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 10,
в ВКО - 60,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 13,
в Костанайской области - 4,
в Кызылординской области - 11,
в Павлодарской области - 5.
Всего в стране выздоровели – 106 893 человека от COVID-19.
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