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Резко выросло число случаев пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 269 случаев заболевания.

Фото : Shutterstoc4 ноября 2020, 09:01

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 4 ноября представили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 269 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 63 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

заболевших - 38 281, случаев с летальным исходом - 405, всего выздоровели – 28 899 человек.

Для сравнения, за сутки 2 ноября было зарегистрировано всего 9 случаев пневмонии с признаками КВИ.


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