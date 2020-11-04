Резко выросло число случаев пневмонии в Казахстане
За прошедшие сутки было зарегистрировано 269 случаев заболевания.
Фото : Shutterstoc4 ноября 2020, 09:01
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 4 ноября представили в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 269 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 63 человека.
С 1 августа зарегистрировано:
заболевших - 38 281, случаев с летальным исходом - 405, всего выздоровели – 28 899 человек.
Для сравнения, за сутки 2 ноября было зарегистрировано всего 9 случаев пневмонии с признаками КВИ.
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