Полномочия общественных советов расширят в Казахстане

Руководителей рабочих групп будут избирать из числа представителей гражданского общества.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам деятельности общественных советов, передает корреспондент zakon.kz.

В целом в действующий закон предлагается внести 40 новых норм и 28 изменений.

Формирование состава общественных советов: здесь главное требование - служить самостоятельно и независимо. Предлагается избирать руководителей рабочих групп из числа представителей гражданского общества. Законопроект позволит составить резервный список за счет кандидатов, объявить дополнительный конкурс для избрания новых членов из резервного списка вместо выбывших из состава совета, - сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, ранее из-за несвоевременного пополнения состава советов звучало много критики. Теперь же новая норма будет эффективно регулировать этот вопрос.

По повышению полномочий общественных советов законопроект дает им право самостоятельно отбирать и рассматривать обращения, проекты нормативных правовых актов в зависимости от их общественной значимости. Также вводится норма, которая будет наделять общественные советы полномочиями заслушивать отчеты руководителей правоохранительных органов на местном уровне. Еще одно важное изменение - вносится дополнение согласно которому члены общественного совета наделены полномочиями участия в конкурсных комиссиях субъектов государственного и квазигосударственного секторов по закупкам, - пояснила министр.

Что касается регулирования процедур проведения общественного контроля, то он включает четыре формы - общественные слушания, экспертиза, мониторинг и отчет руководителей госорганов. Для этого уполномоченный орган должен будет разработать правила организации и проведения данных процедур.

Что касается обеспечения организации и деятельности общественных советов, то на местном уровне организационная работа возлагается на маслихаты. Как вам известно, раньше эта задача была у местных акиматов, однако по инициативе общественных советов и после поддержки депутатов, в законопроект были внесены соответствующие изменения, - добавила Аида Балаева.

Уполномоченным органом предлагается министерство информации и общественного развития.

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