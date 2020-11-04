В холдинге "Байтерек" намерены продолжить программу по отбору KDA стартапов

Планируется продвинуть на международные рынки около 30 казахстанских стартап-компаний.

В АО "НУХ "Байтерек" отмечают успех запущенного летом этого года первого потока акселерационной программы "Kazakhstan Digital Accelerator" (KDA) по продвижению казахстанских стартапов на мировой рынок. В городе Нур-Султане подвели итоги завершающего дня программы - Demo Day, передает zakon.kz.

Напомним, KDA стартовала в июле этого года - это международный акселератор, запущенный в рамках сотрудничества между АО "QazTech Ventures" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек") и ведущего сингапурского фонда Quest Ventures. Quest Ventures - это крупная венчурная фирма, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Сингапуре. Она инвестирует в стартапы по всей Азии.

Всего на участие в программе KDA поступило около 200 заявок от казахстанских стартапов. Основная цель - в оказании помощи стартап-компаниям по выходу на мировые рынки, но так, чтобы head office - производственная база и трудовые ресурсы, оставался в Казахстане, а уже продажа товаров и услуг, продвижение и развитие на рынке шло с офисов в других странах мира. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этого удалось достичь. Основатели стартапов уже получили инвестиции в размере 50 тысяч долларов каждый, и теперь смогут реализовать ключевые навыки и знания для дальнейшего развития и успешной экспансии на рынки Юго-Восточной Азии.

Между тем, в холдинге "Байтерек" не намерены останавливаться на достигнутом и уже объявлен второй поток программы, который состоится в следующем, 2021 году. По словам Управляющего директора холдинга "Байтерек" Адиля Нургожина, в идеале, чтобы такие мероприятия проходили ежегодно, ну а пока что есть планы на ближайшие три года.

В этом году мы профондировали 10 стартапов. Они будут расти. Мы ими будем дальше заниматься, показывать их другим инвесторам. Я надеюсь, что кто-то из них привлечет дополнительное финансирование. На следующий год мы уже объявили о втором потоке. Так будет и через год. Получается, мы рассчитываем, что, сможем профондировать 30 компаний в рамках этой программы и в рамках Фонда уже отдельно на более зрелых стадиях. Я надеюсь, что мы еще вас порадуем минимум одной сделкой в этом году и еще сделками в следующем году. То есть эта работа будет продолжаться, - заверил он.

В то же время исполняющий обязанности председателя правления АО "QazTech Ventures" Диас Бексолтан объяснил, почему партнерами по программе KDA стал Сингапур. Как известно, это страна с бурно развивающимися технологиями, где приветствуют новые IT-решения и ищут их по всему миру. Поэтому казахстанские идеи вызвали у сингапурских партнеров неподдельный интерес, и они согласились их профинансировать. Сингапурский государственный холдинг Temasek также зашел в фонд через свою дочернюю компанию "Pavilion Capital". Они также успешно закрыли несколько сделок в Юго-Восточной Азии и в Индии, и т.д., поэтому обладают достаточно обширным портфелем и умеют работать с такими вещами.

Нашей задачей было начать сотрудничать и совместно их инвестировать, а также привлечь их экспертизу и деньги в нашу экономику. В том числе и посредством создания совместного фонда. В рамках такой стратегической задачи наша дочерняя компания создала такой совместный фонд. С казахстанской стороны от "QazTech Ventures" было проинвестировано 10 млн долларов и около 20 млн - с сингапурской. Целевой размер фонда составляет 50 млн долларов, - сообщил Д.Бексолтан.

Более того, по результатам соглашения в марте 2020 года сингапурская сторона открыла свое представительство в Нур-Султане, привлекла свою команду, которая делала анализ участвующих в программе KDA проектов.

Эта программа создана для поддержки наших казахстанских стартап-проектов. Когда в июне мы объявили отбор первых проектов программы, а мы планируем поддержать порядка 30 проектов в течение трех лет, то на первом этапе мы получили порядка 200 заявок от наших предпринимателей. Мы видим заинтересованность к программе KDA. Не все проекты, правда, подходят под критерии - на втором этапе мы отобрали 33 проекта, у которых есть стратегия и команда, а также возможность масштабирования на другие рынки. После этого, по результатам очередного этапа отбора и были отобраны 10 победителей-участников этой программы, которые получили 50 тысяч долларов на дальнейшее развитие своих проектов, - сказал и.о. председателя Правления АО "QazTech Ventures".

В свою очередь Адиль Нургожин добавил, что длительность самой программы составляла три месяца. В рамках нее отобрали проекты, которые подходили под параметры партнеров из Сингапура и в которых имелся значительный потенциал роста бизнеса, технологий и возможности привлечения новых инвестиций в компанию. Как известно, стартап в течение своей жизни должен привлекать все новые раунды инвестиций. Именно в этих компаниях увидели такой потенциал и способность быть интересными для венчурных инвесторов. Также начинающие предприниматели получили помимо существенной суммы денег возможность обрести знания, практику, полезные советы от международных и казахстанских экспертов. При этом все 10 стартапов являются казахстанскими и зарегистрированы в Казахстане. Половина из них - резиденты Astana Hab, остальные из Назарбаев Университета и Алматы. Касательно самих стартапов, то это все IT-решения, направленные на разные ниши на рынке.

Есть ребята, которые делают универсальные вещи. К примеру, это приложение "1Fit" на все фитнес-центры в Казахстане. Это единственный стартап в виде приложения, посредством которого люди могут получить доступ практически ко всем фитнес-центрам Алматы и Нур-Султана независимо от стоимости услуг. Команде "1Fit" удалось со всеми договориться и интегрировать. Это была сложная задача, так как клубы между собой конкурируют и находятся в разных ценовых сегментах. Теперь же можно один раз заплатить и иметь доступ к большому числу фитнесов, вплоть до занятий - групповых, индивидуальных. Мы за этой командой давно наблюдали. У них получается работать. Более того они уже "генерят" довольно высокую выручку. Конечно, немного "просели" за время локдауна, сейчас восстанавливаются и активно работают. У них неплохой потенциал роста на соседних рынках, начали уже отрабатывать с Россией. У этой компании неплохой потенциал для роста, - полагает Управляющий директор холдинга "Байтерек".

Также из общей массы выделается компания "Egistic", разработавшая программу для нужд сельского хозяйства. Их IT-продукт предлагает использовать снимки из космоса и мониторить состояние поля. Автоматизированный сервис позволяет определять проблемные зоны полей и степень заражения сорняками посевов, классифицировать различные виды растений и культур, проводить агрохимический анализ полей по нескольким параметрам, имеет более качественный прогноз погоды. Помимо этого, сервис предоставляет фермерам исторические данные на основе которых можно видеть какие изменения почвы и культур произошли за несколько лет. В купе все это помогает прогнозировать урожайность. На данный момент это самая доступная программа для фермеров - уточнил Адиль Нургожин.

Специалист в области венчурных, прямых инвестиций, инвестиционный директор Quest Ventures Ануар Сейфуллин в качестве примера привел еще один стартап-проект. Он, на его взгляд, будет очень полезен широким слоям населения - это автоматизированный сервис диагностики ишемических и геморрагических инсультов. Весь процесс диагностики занимает менее 1,5 минуты, а пациенту назначают лечение немедленно.

Это интересный автоматизированный сервис компании "Cerebra" - очень сложный технологический проект в сфере здравоохранения. Очень далеко продвинулись в сфере компьютерного "зрения", машинного обучения. Программа анализирует КТ-снимки мозга и позволяет диагностировать инсульт на ранней стадии. Анализирует большое количество снимков и тем самым помогает врачу определить вероятность наступления инсульта. Получается, что это алгоритм, машина учится распознавать снимки за счет их большого объема, и наблюдать вне каких-то закономерностей, отличать одно от другого, - пояснил он.

По словам Адиля Нургожина, все участвующие в программе KDA стартап-проекты интересные и имеют право на воплощение в жизнь.

По остальным семи стартапам можно тоже сказать, что они достаточно зрелые. Вообще нам удалось собрать более-менее зрелые команды, которые занимаются этим не один день, это не студенты, это люди, которые пытались сделать уже какие-то проекты до этого, - указал Управляющий директор холдинга "Байтерек".

В целом, в завершение он отметил одну тенденцию, характерную для нынешних стартапов – инициаторы бизнес-проектов стали разрабатывать свои идеи с расчетом на большую аудиторию, с учетом ее будущей востребованности, с упором на технологичность процесса. То есть если раньше проекты были намного проще по технологиям, больше ориентированы на какие-то маленькие решения, проблемы которых сложно было масштабировать, потом дальше иностранцам сложно их оценивать и в них проблематично привлекать профессиональные венчурные инвестиции на следующих этапах роста, то сейчас ситуация и подход в отечественной стартап-индустрии изменился. Это и хорошо, потому что мировые инвесторы в первую очередь ориентируются на применимость проекта в дальнейшем и на его доходность. С другой стороны, казахстанские стартап-компании получают столь необходимую им финансовую поддержку, и выход на мировые рынки. А молодежь сегодня разрабатывает действительно полезные продукты, которые могут достойно представить Казахстан на зарубежном рынке. Вдобавок в холдинге "Байтерек" продолжают оказывать поддержку талантливым инициаторам бизнес-проектов и на последующих этапах.

Для нас, для "QazTech Ventures", для коллег с Quest Ventures стоит следующая задача – помочь нашим "выпускникам" привлечь уже большие дополнительные деньги, потому что они все растут и им необходимо финансирование кому-то 300 тысяч долларов, кому-то больше, - заключил Адиль Нургожин.

Финалисты первого потока:

"1Fit" - приложение стремится облегчить доступ к повседневной спортивной рутине. Покупка членства в 1Fit предоставляет полный спектр решений в области здоровья.



"Aero" - решение направлено на предоставление онлайн мониторинга услуг образовательным учреждениям для предотвращения мошенничества во время экзаменационных процедур.



"Campeat" - управляемая искусственным интеллектом маркетинговая платформа для бизнеса, позволяющая ежечасно управлять непиковым трафиком и увеличивать продажи в магазинах с помощью динамических стратегий дисконтирования.



"Retail Analytica" - гибридная розничная самонастраивающаяся система искусственного интеллекта, которая оценивает взаимодействие с клиентами. Речь идет как о распознавании речи, распознавании человека, так и о самообучении системы на основе этого симбиоза.



"ApartX" - мобильное приложение для арендодателей, которое позволяет безопасно и удаленно управлять своими квартирами для аренды.



"Smart Gas" - стартап помогает автопаркам и автозаправочным станциям повысить свою прибыльность за счет сокращения логистических и маркетинговых затрат. Автоматизированная система идентификации транспортных средств и водителей, обеспечивает точный и простой процесс оплаты топлива для автопарков и АЗС.



"Egistic" - платформа для мониторинга урожая.



"Okoo" - школа цифрового кодирования, сочетает в себе онлайн-конкурсы, видеоматериалы, интерактивные упражнения, продвинутую аналитику, автоматизированную систему оценивания.



"QLang" - решение направлено на предоставление онлайн мониторинга услуг образовательным учреждениям для предотвращения мошенничества во время экзаменационных процедур.



"Cerebra" - автоматизированный сервис диагностики ишемических и геморрагических инсультов.

АО "QazTech Ventures" - институт развития, который входит в группу компаний АО "НУХ Байтерек". Стратегической целью деятельности "QazTech Ventures" является содействие развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и экспертно-технологического сопровождения.

Quest Ventures Asia Fund II является лидирующей компанией в области венчурного финансирования в Юго-Восточной Азии. Как отметили в QazTech Ventures, сотрудничество с фондом будет содействовать дальнейшей интеграции казахстанских стартап.

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