Казахстанские водители смогут ездить без прав

Мажилис взял в работу соответствующий законопроект.

Мажилис взял в работу проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", в рамках которого с казахстанских водителей могут снять ответственность за отсутствие при себе водительского удостоверения, передает корреспондент zakon.kz.

По словам председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Каната Мусина, в целом законопроект подготовлен для усовершенствования законодательства в сфере транспорта.

Законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства. Кроме того, проект закона направлен на урегулирование правил использования некоторых транспортных инструментов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение до 26 ноября 2021 года, - сообщил депутат на пленарном заседании.

Ранее об этом уже говорил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, всю нужную информацию об автовладельце можно будет увидеть через планшет и систему со всеми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страхового полиса и прохождения техосмотра.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!