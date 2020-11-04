Повторный случай заражения коронавирусом выявлен в Казахстане

Случай зарегистрировали в ЗКО.

В Западно-Казахстанской области выявили один повторный случай заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Повторное заражение регистрировали только один раз. Этот человек заболел в самом начале пандемии, потом болел летом, - сказала на брифинге заместитель руководителя Управздрава ЗКО Гульнар Абдрахманова.

На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находится 2 510 пациент, на амбулаторном уровне – 2 471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 – крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 113 741 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 106 893 человек.

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