Как в Алматы ведется бесплатный профосмотр на дому

В настоящее время организациями ПМСП составляются списки целевых групп.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева со 2 ноября т.г. в Алматы проводится профилактический медосмотр пожилых людей и детей на дому.

Профилактический медицинский осмотр является одной из форм активной медицинской помощи населению, направленной в основном на выявление ранних форм заболеваний.

Как отметила и.о. руководителя Управления здравоохранения города Алматы Жанар Мадеева, в связи с тем, что во время режима ЧП и карантина профилактические осмотры не проводились, в рамках подготовки к возможной новой волне COVID-19 было принято решение организовать профилактические осмотры наиболее уязвимых слоев населения. В первую очередь, это лица старшей возрастной группы (65 лет и старше), среди которых, как известно, много пациентов с хроническими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, хронический обструктивный бронхит, сахарный диабет и др.

В каждой организации первичной медико-санитарной помощи созданы мультидисциплинарные команды в составе врача общей практики, невропатолога, кардиолога, отоларинголога, которые проведут осмотр пожилых лиц на дому, определят уровень сахара, холестерина, сделают ЭКГ. Это даст возможность провести коррекцию лечения при необходимости либо выявить показания для стационарного лечения, — отметила Ж. Мадеева. — Планируется охватить порядка 80 тысяч людей старшей возрастной группы.

Кроме того, учитывая, что дети длительный период находятся на удаленном обучении и практически не посещают поликлиники, акиматом Алматы принято решение провести профилактические осмотры детей в возрасте от 0 до 16 лет. Для профилактических осмотров детского населения в ПМСП созданы мультидисциплинарные команды в составе врача педиатра, невропатолога, окулиста, отоларинголога, детского хирурга. При необходимости будут проведены анализы на дому. Планируется охватить порядка 100 тыс. детей. Акцент будет выполнен на детях из социально защищаемых семей, детях с ограниченными возможностями.

В настоящее время организациями ПМСП составляются списки целевых групп.

В ходе онлайн-интервью на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы главный врач Городской поликлиники №8 Фарида Агибаева сообщила, что списки целевых групп сформированы, составлен и утвержден график проведения профилактического осмотра, утверждена мультидисциплинарная команда в составе педиатра, невролога, отоларинголога, кардиолога, офтальмолога, детского хирурга.

На приеме и при подворовых обходах участковыми врачами и медицинскими сестрами также проводится постоянная информационно-разъяснительная работа о строгом соблюдении правил личной гигиены, частом мытье рук, о правилах использования медицинской маски, социальном дистанцировании, исключения посещения детьми мест массовых скоплений людей, больших игровых площадок.

В поликлинике согласно универсальной прогрессивной модели патронажного обслуживания введена система проведения «домашних визитов» патронажной сестры к детям раннего возраста, включая дородовый период. Встреча с семьей в ее собственной среде дает специалисту уникальную возможность понимания проблем и принятия правильного решения, — отметила главврач.

Более подробно с системой домашних визитов ознакомила мобильная группа во время очередного выезда. Главный врач поликлиники №36, расположенной в Наурызбайском районе, Гулжайнат Тилеген отметила, что данная процедура позволит охватить большую часть населения, которая в течение года не проходила скрининг.

В связи с запланированной диспансеризацией населения в возрасте 65 и старше, а также детей до 16 лет, у нас было создано 2 мобильные бригады в составе участковых врачей и узких специалистов. Данная акция позволит выявить ту или иную патологию в более раннем возрасте, а также подозрение и выявление больных с коронавирусной инфекцией, которых мы должны осмотреть дома, дать соответствующее лечение и взять на мониторинговый контроль, — отметила она.

Жители Наурызбайского района Алтай Курманбаев и Катипа Жиеншина, которые прошли профосмотр, также отмечают удобство данной процедуры.

Поликлиника наша находится рядом, но все равно врачи пришли со своими инструментами, обследовали. Сегодня сняли электродиаграмму у мужа, у меня проверили давление, взяли анализ на сахар, проверили глазное давление. Врачи не только проверяют твое состояние, но и уделяют внимание, что необходимо пожилым людям. Хочу поблагодарить врачей и пожелать им, чтобы их труд всегда окупался, — сказала Жиенжина.

Таким образом в поликлинике №36 запланировано охватить профосмотром 2,5 тыс. лиц, из них 1,5 тыс. — дети до 16 лет, остальные — лица в возрасте 65 и старше, которым необходима диспансеризация.

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