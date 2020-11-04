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Хозяину авто в Атырау пришли чужие штрафы из Нур-Султана

Его автомобиль находится на штрафстоянке из-за уголовного дела.

Фото : Pixabay4 ноября 2020, 15:57

В Нур-Султане полицейские по ориентировке задержали водителя Toyota Estima с подложными госномерами, передает zakon.kz

Было установлено, что автомобиль с идентичными номерами проходит по уголовному делу в Атырау, где нарушение ПДД привело к гибели человека.

С декабря 2019 года авто из Атырау находится на штрафной стоянке. С недавнего времени на имя владельца, проживающего в Атырау, стали приходить предписания об оплате административных штрафов из Нур-Султана и Алматы. Владелец написал заявление в полицию, - сообщили в столичном ДП.

"Двойника" в Нур-Султане полицейские водворили на штрафстоянку, проводится дознание.


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