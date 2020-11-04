519 школьников заболели в Казахстане коронавирусом

Из них 186 – это дети из дежурных классов и 333 – это на дистанционном обучении.

Фото : Kazakhstan Today

О ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди школьников рассказала на брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. Мы продолжаем ежедневный мониторинг за заболеваемостью коронавирусной инфекцией школьников. На сегодня зарегистрировано 519 случаев коронавирусной инфекции: 186 случаев зарегистрировано среди детей, обучающихся в дежурных классах, и 333 случая среди детей, которые обучаются дистанционно, - сказала Есмагамбетова. Она добавила, что во всех очагах выявлено более 3 тысяч контактных. Среди контактных выявлено 50 случаев заболевания коронавирусной инфекции, из них 21 случай среди детей, обучающихся в дежурных классах, - добавила глава комитета. Оксана Скибан, Нур-Султан

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