Скончался тренер Ильи Ильина и других чемпионов из Казахстана
Он долгое время работал в Казахстане.
Фото : Альберт Ахметов4 ноября 2020, 17:50
Известный турецкий тренер по тяжелой атлетике Энвер Туркелери скончался на 79-м году жизни. На протяжении 8 лет он работал со сборной Казахстана, передает zakon.kz.
По данным турецких СМИ Энвер Туркелери скончался от сердечного приступа. Похороны состоятся сегодня, 4 ноября, на кладбище в Анкаре.
Среди штангистов, завоевавших медали в период его 8-летней работы в нашей команде - олимпийский чемпион Нижат Рахимов, серебряный призер Олимпиады Жазира Жаппаркуль. бронзовый призер Олимпиады Карина Горичева, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин и многие другие.
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