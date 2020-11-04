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Скончался тренер Ильи Ильина и других чемпионов из Казахстана

Он долгое время работал в Казахстане.

Фото : Альберт Ахметов4 ноября 2020, 17:50

Известный турецкий тренер по тяжелой атлетике Энвер Туркелери скончался на 79-м году жизни. На протяжении 8 лет он работал со сборной Казахстана, передает zakon.kz.

По данным турецких СМИ Энвер Туркелери скончался от сердечного приступа. Похороны состоятся сегодня, 4 ноября, на кладбище в Анкаре.

Среди штангистов, завоевавших медали в период его 8-летней работы в нашей команде - олимпийский чемпион Нижат Рахимов, серебряный призер Олимпиады Жазира Жаппаркуль. бронзовый призер Олимпиады Карина Горичева, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин и многие другие.


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