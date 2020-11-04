Токаев подписал поправки в бюджет на 2020-2022

Дополнительные расходы будут направлены на доплаты медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Дополнительные расходы будут направлены на доплаты медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге. Кроме того, на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП - 83,2 млрд тенге, и на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях - 11,7 млрд тенге.

Также предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальную поддержку силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения.

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