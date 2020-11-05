Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 114 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 114 235 случаев, из них:

в городе Алматы - 14850(+25),

в городе Нур-Султан - 14710(+35),

в Атырауской области - 11326(+8),

в Карагандинской области - 10642(+20),

в ВКО - 10940 (+222),

в ЗКО - 7093(+29),

в городе Шымкент - 5249(+8),

в Алматинской области - 5195(+7),

в СКО - 4602(+32),

в Павлодарской области - 4432(+50),

в Жамбылской области - 4203(+4),

в Акмолинской области - 3862(+29),

в Костанайской области - 3704(+18),

в Туркестанской области - 3419(+1),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3341(+6),

в Кызылординской области - 3262(+0).

В Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 46,

в городе Алматы - 10,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 56,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 21,

в Карагандинской области - 15,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 10,

в Павлодарской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 107 139 человек от COVID-19.

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