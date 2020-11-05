Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 114 тысяч
За прошедшие сутки зарегистрированы 494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 114 235 случаев, из них:
в городе Алматы - 14850(+25),
в городе Нур-Султан - 14710(+35),
в Атырауской области - 11326(+8),
в Карагандинской области - 10642(+20),
в ВКО - 10940 (+222),
в ЗКО - 7093(+29),
в городе Шымкент - 5249(+8),
в Алматинской области - 5195(+7),
в СКО - 4602(+32),
в Павлодарской области - 4432(+50),
в Жамбылской области - 4203(+4),
в Акмолинской области - 3862(+29),
в Костанайской области - 3704(+18),
в Туркестанской области - 3419(+1),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3341(+6),
в Кызылординской области - 3262(+0).
В Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 46,
в городе Алматы - 10,
в Акмолинской области - 41,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 17,
в ВКО - 56,
в Жамбылской области - 5,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 15,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области - 10,
в Павлодарской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 107 139 человек от COVID-19.
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