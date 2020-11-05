Аким Атырауской области с рабочей поездкой посетил Исатайский район

До этого он посетил уже шесть районов и ознакомился с жизнью и бытом населения, вникая в социальные проблемы людей.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов побывал с рабочей поездкой в Исатайском районе где ознакомился с социально-экономической ситуацией аулов и сельских округов, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Это была уже вторая поездка руководителя области Махамбета Досмухамбетова в Исатайский район за 9 месяцев текущего года. До этого он посетил уже шесть районов и ознакомился с жизнью и бытом населения, вникая в социальные проблемы людей.

Исатайский район, объединяющий 7 сельских округов и 16 населенных пунктов с общим населением 28 тысяч жителей, в основном, животноводческий регион.

Свой визит аким области начал с села Х.Ергалиева, ознакомившись с работами по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В районе продолжаются работы по обеспечению газом, водой и электроснабжением строящихся в селе 133 жилых домов. Все идет по графику - прокладка газопровода и водопровода завершена, ожидаем сдачи. После завершения работ по электрофикации начнем выделение жилья сельчанам, согласно поданным заявлениям, - сказала аким Камыскалинского сельского округа Рафигат Тажиденова.

В ходе поездки глава региона ознакомился с ходом строительства социальных объектов - профессионального лицея с общежитием на 100 мест в районном центре, 60-квартирного жилого дома, а также системы канализации, пожарного депо, мечети на 200 мест в селе Жанбай и строительство внутрипоселковых автодорог. После этого побывал в селе Нарын, где осмотрел работы по дорожному строительству и с деятельностью сельского клуба.

Сельчане выразили благодарность, что такие работы ведутся, несмотря на существующие сегодня сложности.

Проживаю в селе Аккистау с 1974 года. Радует, что в последнее время делается многое. Особо отмечу строительство аллей «Жастар» и сооружение памятника великому батыру Исатаю, возведение жилых домов, ремонт внутрипоселковых дорог. Все это делается во благо людей, население довольно этим, - поделился мнением о жизни села Бауыржан Толепов.

Также, Махамбет Досмухамбетов ознакомился с готовностью района к возможной второй волне COVID-19. В частности, посетил районную больницу и врачебную амбулаторию в селе Жанбай (где, к слову, проживают около 3,5 тысяч жителей). Лично проверив готовность местных врачей, наличие запаса медикаментов и одноразовых средства защиты.

Наряду с проделанной работой, в районе имеются и требующие решения проблемные вопросы. К примеру, обветшавшее здание аппарата акима Тушыкудукского сельского округа, построенное еще в 1975 году, теснота в зданиях Новобогатской музыкальной школы и Жанбайского отделения полиции. Глава региона поручил руководителям соответствующих управлений решить проблемные вопросы совместно с акимом района.

Глава региона поручил акиму района, ответственным должностным лицам своевременно завершить ведущиеся строительные работы, обеспечить готовность на случай второй волны COVID-19, в том числе, заранее делать заявки на необходимые лекарства и оборудование, не допуская их дефицита, держать вопрос под строгим контролем.

В ходе поездки в район было отмечено, что вопросы требующих финансирования объектов будут решаться по мере возможности, с учетом запросов, в координации с соответствующими ведомствами. Также было поручено больше создавать новые рабочие места, привлекая инвесторов.

Аким области оценил нынешние темпы развития района, проделываемую работу, как удовлетворительное. К примеру, касательно показателей сельского хозяйства: в районе имеются около 8,5 тысяч верблюдов, 19 тысяч лошадей, свыше 20 тысяч крупного рогатого скота, почти 39 тысяч овец и коз. В этом году произведено 4 800 тонн мяса, 3 800 тонн молока, 105 тысяч единиц яиц. Общий объем продукции сельского хозяйства составил 4 978,3 млн. тенге.

Также, во всех отраслях экономики создано 1334 рабочих мест, что на 64,5% больше по сравнению с прошлым годом.

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