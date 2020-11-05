Сенатор о системе высшего образования: 10 млрд тенге тратятся впустую

По его словам, казахстанским вузам не хватает экспериментальной базы для трансформации полученных теоретических знаний в практические навыки.

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев раскритиковал действующую систему образования в казахстанских вузах. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра он озвучил ряд мер, которые помогут достичь уровня ведущих зарубежных университетов, передает корреспондент zakon.kz.

Нехватка высококвалифицированных специалистов на сегодня является серьезным тормозом в ускоренном развитии нашей экономики. Понимая это, Глава государства увеличил финансирование высшего образования, существенно повысив с этого учебного года размер государственного образовательного гранта в вузах. Вместе с тем, сегодняшняя ситуация в университетах, не дает полной уверенности в том, что эти инвестиции в образование будут оправданы и экономика получит взамен востребованных специалистов, - сказал Ахылбек Куришбаев.

По словам депутата, необходимо кардинально повышать качество научного потенциала, образовательных программ и инфраструктуры университетов.

Если сравнить предметы, преподаваемые в наших и зарубежных университетах по одной и той же специальности, то можно увидеть существенную разницу. Наши университеты не дают студентам современных компетенций по фундаментальным наукам на должном уровне. У нас катастрофически не хватает экспериментальной базы для трансформации полученных теоретических знаний в практические навыки. Поэтому, выпускники ведущих зарубежных университетов, в отличии от наших могут в условиях реального производства самостоятельно находить инновационные решения, многие из них не ищут, а сами создают рабочие места, - отметил сенатор.

Как считает депутат, формула успеха ведущих зарубежных университетов заключается и в том, что академическая политика, вопросы организации образовательной и научной деятельности реализуются исключительно ученым советом. Ректор обеспечивает лишь исполнение решений ученого совета. Его кандидатура на эту должность также предлагается членами ученого совета и он имеет право избираться только на определенный период, как правило, не более двух сроков. В Казахстане же траектория движения университетов на многие годы зависит от одного руководителя.

Он озвучил ряд предложений, которые помогут изменить действующую систему образования в вузах:

- необходимо ускорить логическое завершение, начатых в стране реформ в высшем образовании по переходу отечественных вузов к настоящему автономному управлению по примеру Назарбаев университета;

- нужны системные меры государственной поддержки университетов по их трансформации в исследовательские вузы. По примеру США, Германии, Китая, России, необходимо принять специальную программу развития научно-технического потенциала университетов;

- нужно выстраивать эффективную систему управления внутри самих университетов в соответствии с лучшей мировой практикой. В частности, законодательно конкретизировать полномочия ученых советов, как органа коллегиального управления вузом. Кроме того, ректора должны избираться только на определенный срок.

В заключении депутат привел статистические данные, по которым в 2019 году только 40-74% выпускников вузов, проучившихся на гранте смогли трудоустроиться.

Если ситуация не изменится, то мы ежегодно будем тратить неэффективно, то есть впустую как минимум 10 млрд тенге госсредств. Отсюда напрашивается вывод о наличии серьезных проблем в системе высшего образования. Для их решения недостаточно закрывать неэффективно работающие частные вузы, а необходимо принятие решительных мер по модернизации всей университетской системы страны, - заключил Ахылбек Куришбаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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