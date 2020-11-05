Охрану государственной границы усилят в Казахстане

Внесены поправки в соответствующий закон.

Сенат принял в двух чтениях закон по вопросам охраны государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности, передает корреспондент zakon.kz.

Основной задачей законопроекта является снижение возможных рисков нарушений законодательства Республики Казахстан о государственной границе путем уточнения норм, касающихся порядка пересечения Государственной границы и пребывания в пунктах пропуска, - сказал сенатор Нуржан Нурсипатов.

В целом законопроектом вносятся изменения и дополнения в 1 Кодекс и 25 законов, предусматривающих: включение Академии Комитета национальной безопасности и Авиационной службы в состав других войск и воинских формирований; возможность перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих в случаях и порядке, определяемом председателем комитета; наделение председателя комитета правом относить подразделения органа национальной безопасности к другим войскам и воинским формированиям.

Кроме того, госучреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных госорганов наделят правом передавать и перераспределять любое имущество в пределах государственного органа. Органы военной полиции получат полномочия по координации деятельности органов национальной безопасности в сфере производства по делам об административных правонарушениях.

Принятие законопроекта, по словам депутата, позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности.

Кроме того, появится возможность оперативно задействовать авиацию в защите и охране государственной границы, а также при решении задач обеспечения национальной безопасности. Усовершенствуется система защиты и охраны государственной границы, путем развития инфраструктуры и использования специальных технических средств. Повысится качество обучения и подготовки военнослужащих пограничной службы путем интегрирования учебных заведений органов национальной безопасности, - заключил Нурсипатов.

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