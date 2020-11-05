Известные врачи и общественные деятели не верят в виновность Биртанова

Обвинения в неготовности здравоохранения к пандемии, которые сейчас сыпятся в адрес Биртанова, могут быть адресованы так же чиновникам всех европейских стран и США.

Открытое письмо в поддержку бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова опубликовано в сети. Авторы письма известные ученые, врачи и общественные деятели: профессор, фтизиохирург Абай Байгенжин, профессор, нейрохирург Серик Акшулаков, профессор кардиохирург, Юрий Пя, Профессор, гинеколог-репродуктолог Вячеслав Локшин, профессор Алмаз Шарман и другие, передает zakon.kz.

Авторы письма не верят в виновность своего коллеги, просят освободить Биртанова, и требуют беспристрастного расследования дела, в которое вовлечен экс-министр.

Отец пятерых детей, человек тяжело перенесший пневмонию вполне мог бы находится во время следствия в домашних условиях, - пишут авторы обращения.

Так же в обращении говорится, что Биртанов "один из наиболее эффективных министров здравоохранения, открытый пациентам и коллегам, прошедший путь от санитара, врача-токсиколога, зав. отделением, руководителя научного центра, медицинского холдинга до министра, несомненно, заслуживает уважения".

Блестящая подготовка в лучших университетах и клиниках мира, свободное владение английским и казахским языками, большой практический опыт позволили Елжану Биртанову завоевать уважение коллег из многих стран мира, привлечь в страну лучший зарубежный опыт и специалистов. Приход Елжана Биртанова в Минздрав был воспринят с огромным энтузиазмом и добрыми ожиданиями со стороны большинства медиков страны, - сказано в открытом письме.

Его авторы отмечают, что здравоохранение нашей страны за последние годы стремительно развивалось - ОСМС, новый кодекс здравоохранения, рост заработной платы медицинским работникам, транспарентность принятия решений, корпоративное управление стали важными составляющими будущего успеха.

Невозможно поверить, что потомственный врач, блестящий организатор, которому поверили медики и гражданское общество замешан в коррупционном скандале. Ведь министр - высший чиновник, Ответственный за стратегию развития отрасли, принятие политических решений может иметь отношение к госзакупкам? Это ведь не его функция! Как возможно, не будучи специалистом в IT технологиях, решать какие технические решения принимать? – задаются вопросом авторы письма, поддерживающие экс-министра.

Они считают, что обвинения в неготовности здравоохранения к пандемии, которые сейчас сыпятся в адрес Биртанова, могут быть адресованы так же чиновникам всех европейских стран и США.

Однако, только испытав горькие разочарования и ошибки, можно их не допустить в будущем. Пандемия для всех оказалась неожиданной и непонятной. Елжан Биртанов, на себе испытав тяжесть новой болезни, мог бы быть очень полезен стране и системе здравоохранения в столь сложное время. Искренне верим в справедливое расследование и очень надеемся на невиновность нашего коллеги, - сказано в заключении письма.

Полный текст здесь.

Письмо подписали:

Проф. Ю. В. Пя – доктор медицинских наук, председатель Правления корпоративного фонда "University Medical Center", "Қазақстанның Еңбек Ері".

Проф. С. К. Акшулаков - доктор медицинских наук, академик НАН РК, Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники, "Қазақстанның Еңбек Ері". Председатель Правления АО "Национальный центр нейрохирургии", президент Казахской ассоциации нейрохирургов.

Проф. А. К. Байгенжин - доктор медицинских наук, Заслуженный деятель Казахстана, Председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр".

Проф. М.К. Кульжанов – председатель правления ОО "Республиканская Медицинская Палата".

Проф. В. Н. Локшин - доктор медицинских наук, академик НАН РК, Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, президент Международной академии репродуктологии.

Проф. Алмаз Шарман - президент Академии профилактической медицины.

С. Б. Байкошкарова - доктор биологических наук, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины.

Эля Алиева - руководитель фонда Help Today,

общественный деятель

С. Ч. Орынбаева - президент РОО "Общество пациентов в трансплантации "Өмір сыйы".

Ш. К. Карибаева - врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, доцент

И.А.Пивоварова – председатель республиканского общественного объединения "Общество врачей гематологов"

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