Может ли коронавирус вызвать бесплодие?

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения есть список проблем, которые потенциально могут привести к мужскому бесплодию.

В Интернете распространяется информация о том, что коронавирус может привести к бесплодию у мужчин. Портал stopfake.kz разбирался, так ли это, передает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось в марте на сайте народного правительства китайской провинции Хубэй. Через несколько часов ее удалили, но информацию успели перепечатать крупные новостные порталы.

Теория о том, что коронавирус может влиять на репродуктивные функции мужчин, основана на исследовании группы ученых из Центра репродуктивной медицины Тунцзи университета науки и технологии Хуажонг. Исследование не было клинически подтверждено. На платформе, где оно размещено, сказано, что оно не может быть использовано в качестве клинического руководства.

В статье говорится, что влияние COVID-19 на мужскую фертильность только теория, основанная на схожести нового коронавируса с вирусом SARS.

В настоящее время нет исследований, подтверждающих, что новая коронавирусная инфекция повреждает тестикулы и влияет на мужскую фертильность, — цитирует статью BBC.

Ранее было доказано, что коронавирус действительно вызывал воспаление в тканях мужских половых органов, но ни один из пациентов не заявлял о развившемся после болезни бесплодии или других осложнениях, связанных с фертильностью.

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения есть список проблем, которые потенциально могут привести к мужскому бесплодию. COVID-19, как и других вирусных заболеваний, в этом перечне нет.

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