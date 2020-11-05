Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Действующий президент США Дональд Трамп призвал на своей странице в Twitter остановить подсчет голосов на прошедших выборах в Америке, сообщает zakon.kz.
"Остановите подсчеты", - написал он в Twitter.
STOP THE COUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".
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