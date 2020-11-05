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Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

Фото : Helsingin Sanomat5 ноября 2020, 20:57

Действующий президент США Дональд Трамп призвал на своей странице в Twitter остановить подсчет голосов на прошедших выборах в Америке, сообщает zakon.kz.

"Остановите подсчеты", - написал он в Twitter.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".


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