За нелегальных таксистов возьмется транспортная инспекция

Выявлять нарушителей будут как среди официальных такси (на соответствие машин и документов требованиям законодательства), так и неофициальных. В том числе, с помощью передвижных постов.

Предстоящие изменения в Правила работы постов инспекции транспортного контроля позволят их сотрудникам самостоятельно выявлять нелегальных таксистов, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете транспорта МИИР РК, пишет портал Kolesa.kz.

Ранее рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия их сотрудники проводили совместно с органами внутренних дел.

Изменения будут опубликованы в ближайшее время и расширят полномочия проверяющих.

Выявлять нарушителей будут как среди официальных такси (на соответствие машин и документов требованиям законодательства), так и неофициальных. В том числе, с помощью передвижных постов.

В ходе рейдов особое внимание будет уделяться местам, где чаще всего собираются нелегальные перевозчики: рынкам, площадям возле ж/д и автовокзалов, крупным торгово-развлекательным центрам и т. д. Выявлять таксистов станут визуально (например, по наклеенным на машину шашечкам или табличкам с указанием населенного пункта, куда осуществляется извоз), а также по характерному поведению водителей, зазывающих пассажиров на определенный маршрут. Перекрывать какие-либо участки дорог для проверки проезжающего транспорта инспекторами не планируется, - рассказали в Комитете.

Выходить в рейды контролеры будут в том числе вместе с сотрудниками Комитета госдоходов МФ РК.

На данный момент требования к официальным такси приписаны в законе "Об автомобильном транспорте". Зарегистрированные по всем правилам таксисты имеют право передвигаться по выделенным полосам, в том числе по BRT в Алматы.

Согласно статье 613 КоАП РК, невыполнение требований сотрудников транспортного контроля на постах (в том числе передвижных) наказывается штрафом 30 МРП, а за повторное такое же нарушение в течение года водителя лишают прав на 6 месяцев.

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