59% безработных казахстанцев - дипломированные специалисты

В среднем трудоустроиться по специальности могут 74% выпускников казахстанских ВУЗов.

Больше половины безработных казахстанцев, зарегистрированных в Центрах занятости, это дипломированные специалисты, сообщает zakon.kz.

Однако наличие свидетельства об окончании высшего учебного заведения, пусть и особого образца, не всегда гарант успеха. В среднем трудоустроиться по специальности могут 74% выпускников казахстанских ВУЗов, передает Первый канал "Евразия".

В сентябре этого года Министерство образования и науки отозвало 60 лицензий у 25 казахстанских университетов. Проверки показали, что эти учебные заведения завышали квалификации педагогов и фактически занимались тем, что просто "печатали дипломы".

В 129 высших учебных заведениях Казахстана сегодня обучаются более 600 тысяч студентов. Они нацелены на то, чтобы получить знания, диплом и работу мечты.

Три года назад показатель трудоустройства не превышал отметки в 70%. Тогда из 100 молодых дипломированных IT-специалистов, прошедших собеседование, трудовой договор заключали лишь с одним. Чтобы объяснить этот парадокс, в Министерстве образования и науки заказали у Нацпалаты предпринимателей так называемый рейтинг ВУЗов и начали оценивать учебные заведения по двум критериям – трудоустройство и актуальность образовательных программ.

По выпускникам 2018 года, именно педагогов было 2 тысячи 886 человек, из них по специальности трудоустроились, по нашим данным, только 1 тысяча 10 выпускников, это 35%. В целом трудоустроены не по специальности 1 тысяча 255, это 43%. И 621 человек, это 22%, не работают через 1 год после выпуска. На них государство деньги затратило, говорило о том, что мне нужны педагоги и, к сожалению, 22% не нашли работу в течение года, - констатирует заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей Олжас Ордабаев.

И это при том, что в стране - сильная нехватка педагогов. Только в столичные школы, например, требуются 900 учителей. Чтобы покрыть дефицит аграриев, студентов тоже обучали бесплатно, за счет государства. Итог: из 1 тысячи 552 выпускников лишь 169 работают по специальности. Стране нужны 7 тысяч ветеринаров, которые могли бы предотвратить недавнюю вспышку птичьего гриппа.

954 человека, это 61%, работают, в принципе, где-то непонятно. Кто-то пельмени развозит, кто-то в офисе работает, но это не аграрии. Зачастую это связано с тем, что набор тех знаний и навыков, который у ребят есть, не совсем коррелирует с тем, что нужно сейчас, что называется, у станка, - продолжает Олжас Ордабаев.

Аналитики говорят, что если три года назад студентов могли обучать по утратившим актуальность учебникам конца 1980-х годов и учить неиспользуемым уже языкам программирования, то теперь качество образовательных программ значительно улучшилось.

Согласно установленным нормативам не менее 50% выпускников ВУЗов должны быть трудоустроены в течение года после выпуска именно по своему направлению подготовки, поскольку МОН РК является заказчиком проведения данного рейтинга. В первую очередь наша задача, конечно, путем проведения такого рейтинга помогать ВУЗам выявлять свои слабые стороны и устранять недочеты. И главная задача – это сближение рынка труда и образования, - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

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