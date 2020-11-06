В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 ноября 2020 года в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 591 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 114 826 случаев, из них:
в городе Алматы - 14880(+30),
в городе Нур-Султан - 14744(+34),
в Атырауской области - 11335(+9),
в Карагандинской области - 10662(+20),
в ВКО - 11190 (+250),
в ЗКО - 7142(+49),
в городе Шымкент - 5254(+5),
в Алматинской области - 5205(+10),
в СКО - 4627(+25),
в Павлодарской области - 4500(+68),
в Жамбылской области - 4207(+4),
в Акмолинской области - 3892(+30),
в Костанайской области - 3753(+49),
в Туркестанской области - 3421(+2),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3347(+6),
в Кызылординской области - 3262(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 45,
в городе Алматы - 9,
в Акмолинской области - 41,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 15,
в ВКО - 55,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 5,
в Карагандинской области - 11,
в Костанайской области - 2,
в Павлодарской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 107 339 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!