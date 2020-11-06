В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 ноября 2020 года в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 591 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 114 826 случаев, из них:

в городе Алматы - 14880(+30),

в городе Нур-Султан - 14744(+34),

в Атырауской области - 11335(+9),

в Карагандинской области - 10662(+20),

в ВКО - 11190 (+250),

в ЗКО - 7142(+49),

в городе Шымкент - 5254(+5),

в Алматинской области - 5205(+10),

в СКО - 4627(+25),

в Павлодарской области - 4500(+68),

в Жамбылской области - 4207(+4),

в Акмолинской области - 3892(+30),

в Костанайской области - 3753(+49),

в Туркестанской области - 3421(+2),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3347(+6),

в Кызылординской области - 3262(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 45,

в городе Алматы - 9,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 55,

в Жамбылской области - 2,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 11,

в Костанайской области - 2,

в Павлодарской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 107 339 человек от COVID-19.

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