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Как изменилось число больных пневмонией в Казахстане

За сутки выздоровел 51 человек.

Фото : пресс-служба акима Актюбинской области6 ноября 2020, 09:07

Минздрав опубликовал данные о выявленных случаях пневмонии в Казахстане за сутки, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки, 5 ноября, был зарегистрирован 231 случай заболевания. За сутки выздоровел 51 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 38 721, случаев с летальным исходом - 406, всего выздоровели – 29 014 человек.

Также на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5 608 человека, среди которых 340 детей. За прошедшие сутки скончалось 6 человек.


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