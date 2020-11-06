Как изменилось число больных пневмонией в Казахстане

За сутки выздоровел 51 человек.

Минздрав опубликовал данные о выявленных случаях пневмонии в Казахстане за сутки, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки, 5 ноября, был зарегистрирован 231 случай заболевания. За сутки выздоровел 51 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 38 721, случаев с летальным исходом - 406, всего выздоровели – 29 014 человек.

Также на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5 608 человека, среди которых 340 детей. За прошедшие сутки скончалось 6 человек.

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