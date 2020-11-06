Я с 14 лет ворую. Беру все подряд - осужденный на 22 года колонии

С момента появления человечества воровство, как явление, постоянно сопровождает наше общество.

Ворами не рождаются, ворами становятся. Эксклюзивные комментарии в программе "Аналитика".

С момента появления человечества воровство, как явление, постоянно сопровождает наше общество. И если рассматривать кражи, как вид деятельности, то получается, вор – одна из древнейших профессий. Сегодня выделяют порядка 20 специализаций, среди которых привычные карманники и барсеточники, а также экзотические маравихеры (ведут свою деятельность в гостиницах, на светских приемах) и клюквенники (специализируются на кражах икон и драгоценностей).

Я с 14 лет ворую. Беру все подряд. Школу окончил в колонии. Отец мой сидел за убийство. Я когда ворую, то людей не трогаю. Один раз угнал тачку, оставил много отпечатков и сжег ее, - рассказывает свой недлинный, но криминальный жизненный путь осужденный на 22 года колонии Антон.

В Казахстане ежегодно фиксируют тысячи подобных преступлений. Кто-то идет на это по глупости, кто-то из-за сложившихся жизненных обстоятельств, а для кого-то это уже чуть ли не работа. Но итог, как правило, всегда один: арест – суд – тюрьма.

Корреспондент "Первого канала Евразия" Зауреш Ахмеджанова выслушала откровения воров, узнала, как они работают, что воруют. А также проверила реакцию прохожих на кражу кошелька. Смотрите репортаж в программе "Аналитика" в это воскресенье, 7 ноября в 20:00.

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