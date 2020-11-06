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Метель и гололед. Какой будет погода на выходных

Также ожидается усиление ветра.

Фото : pixabay.com6 ноября 2020, 10:53

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7-9 ноября, сообщает zakon.kz.

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель, - сообщили в ведомстве.


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