Метель и гололед. Какой будет погода на выходных
Также ожидается усиление ветра.
Фото : pixabay.com6 ноября 2020, 10:53
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7-9 ноября, сообщает zakon.kz.
В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель, - сообщили в ведомстве.
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