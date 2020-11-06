Евро значительно подорожал в обменниках

За сутки курс евро вырос на 3,5-4 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,32 тенге (+ 0,16) тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 432-434 тенге, евро - 509,5-513 тенге, рос. рубль - 5,57-5,65 тенге.

Напомним, всю неделю курс доллара постепенно снижался, а еще вчера курс евро в обменниках был - 506-509 тенге.

Тем временем цены на нефть незначительно снизились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $40,93 (-0,3) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $38,79 (-0,36) за баррель.

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