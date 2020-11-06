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Как в Казахстане будут предупреждать о вреде курения

Предупреждения о вреде курения и табака утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Фото : yk-news.kz6 ноября 2020, 12:20

Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, передает zakon.kz.

Предупреждения о вреде курения и табака утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Предупредительная надпись располагается в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий и содержит тексты:
"Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов";
"Курение вызывает преждевременное старение кожи";
"Курение вызывает никотиновую зависимость";
"Курение вызывает бесплодие и выкидыши";
"Курение вызывает импотенцию";
"Курение во время беременности вредит вашему ребенку".

Указывается, что предупредительные надписи должны соответствовать следующим параметрам:

- печатается в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках;
- наименование шрифта - Helvetica kz и Helvetica соответственно языку;
- размер шрифта - 80 и более;
- направление - слева направо, параллельно нижнему краю;
- цвет бумаги - белый, спектр СMYK 255.255.255.

При этом размещение предупредительных надписей должно соответствовать требованиям:

- площадь расположения - формат А4 и более;
- располагается на уровне не менее 150 сантиметров и не более 200 сантиметров от пола;
- располагается в непосредственной близости от места продажи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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