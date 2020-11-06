Пассажир Toyota скончался в жестком ДТП на трассе Алматы - Бишкек
Госпитализированы оба водителя и пассажиры Mercedes.
Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на 68 километре трассы Алматы - Бишкек, передает корреспондент zakon.kz.
Водитель Mercedes E-Class ехал по трассе в западном направлении, водитель Toyota RAV4 следовал на восток в сторону Алматы.
Как рассказал водитель Toyota сотрудникам дорожных служб, на затяжном повороте Mercedes пошел на обгон. У мужчины не было возможности среагировать, произошло лобовое столкновение, оба автомобиля развернуло и отбросило по сторонам.
Основной удар пришелся на пассажирское место в Toyota. Пассажир скончался на месте от полученных травм.
Позже медики госпитализировали обоих водителей и пассажиров Mercedes.
Обстоятельства выясняются сотрудниками дорожной полиции.
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