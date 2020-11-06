Водителям моноколес и самокатов запретят ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам

Они станут полноценными участниками дорожного движения и обязаны будут соблюдать ПДД.

В Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения". Документ находится в Мажилисе Парламента РК, передает zakon.kz.

В частности, проект закона предусматривает поправку в закон о дорожном движении, в который отдельным пунктом внесены электросамокаты, моноколеса и другие средства передвижения.

Средства персональной мобильности (малое электрическое транспортное средство) – устройство, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации в уполномоченном органе (электросамокат, моноколесо, гироскутер, сигвей и иные аналогичные средства), - гласит новый пункт в проекте закона.

При этом водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных наделяются правами и обязанностями как участники дорожного движения.

Водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные Правительством Республики Казахстан, - говорится в документе.

Вместе с тем водителям средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств) запрещается:

- двигаться по дороге, тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам, за исключением велосипедных дорожек и велосипедных полос движения;

- перевозить пассажиров;

- перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

- буксировка мопедов и велосипедов, а также средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств).

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