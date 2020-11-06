В Польше пройдет акция протеста после убийства 16-летнего казахстанца

Акция протеста пройдет перед штаб-квартирой польского Союза охотников.

10 ноября в польском Люблине активисты планируют провести акцию протеста после гибели 16-летнего казахстанца, которого застрелил охотник, передает zakon.kz со ссылкой на Dziennik Wschodni.

Акция протеста пройдет перед штаб-квартирой польского Союза охотников.

Убийство подростка произошло 1 ноября. Студент из Казахстана, прибывший в Польшу по обмену, вышел с друзьями в сад. Во время прогулки прозвучал выстрел. Пуля попала в почку, печень а также легкие мальчика. Раны оказались смертельными, жизнь подростка спасти не удалось.

Подозреваемых в убийстве задержали накануне. Стрелявшим оказался полицейский в отставке, который браконьерствовал. Его сопровождал церковный служащий. Сообщается, что экс-полицейский дал признательные показания. Он рассказал, что принял подростка за животное. Сейчас он находится под арестом, ему грозит от восьми лет до пожизненного срока. Церковному служащему грозит до пяти лет за неоказание помощи подростку и за сокрытие данных об инциденте.

Союз охотников ранее выступил с заявлением и выразил сожаление по поводу трагедии. Глава союза заявил о помощи семье подростка.

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