Жители Ада и Кыземшека не хотят переименовывать свои города

Названия некоторых городов иногда смущают, но только не самих горожан.

Вандалы, Ад, Долбушка, Дилдо или Кыземшек. Это - названия сел и городов в разных уголках мира. В том числе и в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Необычное имя не всегда плохо, и не всегда его надо менять. Так считают сами жители населенных пунктов со странными названиями, передает Первый канал "Евразия".

Указатель с надписью Hell (Ад) является главной и, возможно, единственной достопримечательностью норвежского городка. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы сделать фото только на его фоне. А во Франции есть Вандалы. Это не утверждение, это также наименование поселения. Названия некоторых городов иногда смущают, но только не самих жителей этих населенных пунктов.

Мы не занимаемся рекламированием нашей деревушки, все происходит само. Некоторые туристические направления тратят сотни тысяч долларов на маркетинг. Мы не тратим на это и цента. У нас очень много туристов просто потому, что они считают, что Дилдо сейчас - модное местечко, - рассказывает местная жительница Колин Морси.

Для справки, Дилдо – это своеобразная игрушка для взрослых. Канадские власти хотели переименовать этот городок, но местные жители оказались против. В 2019 году американский телеведущий Джимми Киммел в рамках своего шоу провозгласил себя мэром этого города.

Это – историческая ночь для канадской политики. Я стал первым мэром в истории маленького городка, известном, как Дилдо! Нет, это не шутка, это настоящее название.

В Туркестанской области нашей страны есть поселок Кыземшек. Переводится, как грудь девушки. А в Костанайской области есть обычное село с необычным названием Долбушка.

С учетом мнения населенных пунктов, то есть населения должны быть переименованы или названы. То есть учет обязательно ведется местными исполнительными органами. И об этом афишируется в течение месяца по СМИ, а также на сайте. Инициатива обязательно исходит от жителей. То есть они подают заявку, в связи с этим рассматривается в районном акимате, на уровне городского акимата, и только после этого они подают в областную комиссию, - говорит эксперт по ономастике Сауле Иманбердиева.

Добиться переименования своего города или поселка по силам местным жителям. Достаточно подать заявку и проголосовать за смену названия, но захотят ли они это делать, вопрос спорный. Как показывает мировая практика, некоторым хорошо живется и в "Аду".

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