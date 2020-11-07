За кражу игрушечной машинки арестовали жителя ВКО
Он проведет 100 дней в исправительной колонии.
Фото : politsib.ru7 ноября 2020, 11:56
Жителя ВКО арестовали за кражу игрушечной машинки в подъезде, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДУИС по ВКО, мужчина в подъезде дома украл машинку, которая принадлежала пятилетнему сыну соседки.
За кражу судом ему было назначено наказание - 400 часов общественных работ, от которых осужденный уклонился. В отношении осужденного сотрудниками службы пробации были собраны материалы о замене общественных работ на арест и переданы в суд. Теперь осужденному грозит арест на 100 дней, который он будет отбывать в исправительной колонии, - отметили в ведомстве.
С начала года в Восточно – Казахстанской области 320 осужденных были приговорены к общественным работам. Из них 17 осужденным общественные работы были заменены на арест, 2 осужденным - на ограничение свободы.
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