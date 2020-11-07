В бегах 19 лет: преступник из Туркменистана задержан в Актюбинской области

Мужчина водворен в ИВС.

Сотрудниками полиции Актюбинской области задержан преступник из Туркменистана, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции области, его разыскивали органы Туркменистана 19 лет.

46-летний задержанный в январе 2001 года по предварительному сговору со своими знакомыми совершил разбойное нападение и умышленное убийство у себя на родине. Двое его подельников после совершения преступления были задержаны и осуждены к различным срокам заключения, а он скрывался от правосудия в различных регионах Казахстана, - отметили в ведомстве.

В настоящее время гражданин Туркменистана водворен в ИВС.

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