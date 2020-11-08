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15-летний подросток пытался убить свою семью в Санкт-Петербурге

Все в больнице, сестра в тяжелом состоянии.

Фото : Telegram-канал 1128 ноября 2020, 13:07

15-летний школьник попытался убить свою семью в Санкт-Петербурге, передает zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал 112, подросток посреди ночи перерезал горло ножом своей 6-летней сестре, а потом пришел к старшим и из травматического пистолета выстрелил в висок бабушке, а также прострелил руку деду. Все трое в больнице, ребенок в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, парень давно планировал преступление. По некоторым данным, подросток рассказывал друзьям о своих планах в соцсети. Одному из них даже заявил, что после убийства семьи планирует уехать в Ленобласть.

Семья, в которой проживал подросток, считалась благополучной.


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