Какое оружие и в каких случаях могут иметь казахстанцы

Представленные покупателем справки, копии удостоверений личности, и копии разрешений подшиваются и хранятся с учетной документацией десять лет.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 27 октября 2020 года внес изменения и дополнения в Правила безопасного обращения с гражданским и служебным оружием и в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передает zakon.kz.

Так, выдача, переоформление лицензий на производство оружия или патронов осуществляются Департаментами полиции Министерства внутренних дел РК в соответствии с Квалификационными требованиями и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию, экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Для оформления лицензии юридическое лицо представляет в Департамент полиции документы согласно требованиями Правил оказания госуслуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию, экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему".

Указывается, что юрлица-поставщики представляют в государственную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия в установленном порядке.

Контрольные отстрелы отечественного оружия производят предприятия-изготовители с внесением соответствующих записей в заводских паспортах.

Контрольные отстрелы импортного оружия производятся органами внутренних дел.

При этом сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль (Дж) и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия продавцам юридических лиц-поставщиков можно продавать казахстанцам, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение после представления справки о наличии либо отсутствии судимости.

Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение.

При этом лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины приобретают указанное оружие без представления справок с психоневрологической и наркологической организаций.

Представленные покупателем справки, копии удостоверений личности, и копии разрешений подшиваются и хранятся с учетной документацией десять лет.

Вместе с тем механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами продавцы юридических лиц-поставщиков можно продавать казахстанцам, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по правилам безопасного обращения.

При этом проставляется подпись покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием, в графе "номер и дата выдачи разрешения на приобретение".

Награждение боевым оружием осуществляется согласно Правилам оборота вооружения и военной техники".

К наградному относится огнестрельное короткоствольное нарезное оружие, полученное гражданами РК на основании Указа Президента Казахстана, постановления Правительства РК, а также оружие, полученное на основании приказов должностных лиц, представительных и исполнительных органов до вступления в силу закона, имевших право награждать именным оружием, на которое в установленном законодательством порядке органами внутренних дел выдано разрешение на его ношение и хранение.

При этом допускается приобретение Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями, специальными государственными и правоохранительными органами, единичных экземпляров огнестрельного короткоствольного нарезного оружия для формирования наградного фонда.

Как отмечается, огнестрельное оружие, полученное от должностных лиц, не указанное выше, к числу наградного не относится и подлежит сдаче в Департамент полиции, это:

- боевое ручное стрелковое и холодное оружие - безвозмездно с последующей передачей в соответствующее ведомство, выдавшее его;

- охотничье оружие регистрируется с выдачей разрешения на его хранение и ношение в соответствии Правилами либо отчуждается лицу, имеющему разрешение на его приобретение.

Вместе с тем допускается передача наградного оружия для хранения в музеи после соответствующей перерегистрации и его переделки органами внутренних дел и добровольной сдачи его в органы внутренних дел для последующей постановки оружия на баланс органов внутренних дел.

Разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, юридические и физические лица получают в органах внутренних дел согласно Правилам оказания госуслуги "Выдача разрешения физическим и юридическим лицам на приобретение, хранение, хранение и ношение, перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему".

Спортивные федерации всех уровней, дирекции школьных национальных команд и спортивного резерва, школы высшего спортивного мастерства, школы интернаты для одаренных в спорте детей, центры олимпийской подготовки, детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, спортивные клубы и физкультурно-спортивные общества по спортивной стрельбе приобретают спортивное оружие и патроны к нему на основании разрешительных документов, выдаваемых органами внутренних дел.

Казахстанцам разрешается приобретать спортивное оружие (кроме нарезного короткоствольного) на общих основаниях, по ходатайству республиканских и региональных аккредитованных спортивных федераций и при наличии у них действительного свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта (КМС), связанному со стрельбой.

Приобретенное гражданами по ходатайствам спортивных федераций, спортивное оружие и патроны к нему учитываются в нормах содержания спортивного оружия и патроны к нему федерацией или спортивной организацией, которые ходатайствовали о приобретении спортивного оружия.

Выдача разрешения на приобретение, спортивного оружия (гладкоствольное и длинноствольное нарезное) осуществляется после предоставления сведений об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему на спортивную федерацию или организацию в которой числится спортсмен.

Допускается иметь три гладкоствольных и два длинноствольных нарезных спортивных оружия, патронов не более 3000 штук на каждую единицу единовременно.

Не допускается использование спортивного оружия в качестве охотничьего.

Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, а также сигнальное оружие, используемое для подачи звуковых сигналов, казахстанцы приобретают у юридических лиц-поставщиков без получения разрешения, при предъявлении справки о наличии либо отсутствии судимости, справки с психоневрологической и наркологической организаций и проверке знания Правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие приобретается гражданами только по разрешениям на приобретение, выдаваемым органами внутренних дел.

Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.

Сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать у юрлиц-поставщиков без разрешения на их приобретение, после представления справки о наличии либо отсутствии судимости, справки с психоневрологической и наркологической организаций и о прохождении проверки знаний Правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины приобретают указанное оружие без представления справок с психоневрологической и наркологической организаций.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами продаются гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием, в графе "номер и дата выдачи разрешения на приобретение".

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (5 ноября).

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