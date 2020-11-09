Подозрительные денежные операции будут приостанавливать в Казахстане

Также завершается работа по исключению возможности использования "электронных кошельков" в обороте наркотиков.

Для борьбы с наркопреступностью в полиции начнут приостанавливать подозрительные денежные операции в сети начнут в Казахстане, сообщил на брифинге начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании Коллегии МВД глава государства дал ряд поручений по активизации нашей деятельности в противодействии наркобизнесу. Особый акцент был сделан на усилении работы по фактам рекламы наркотиков.

Должен отметить, что работа в этом направлении уже ведется, — заверил Тлеген Маткенов.

По его словам, переработана законодательная база: упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности.

Речь идет, прежде всего, о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения, — дополнил глава департамента.

В результате, согласно информации ведомства, на сегодня по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39– по сбытам. В суд по этим фактам уже направлено 41уголовное дело.

Он добавил, что сейчас совместно с Верховным судом разрабатывается проект нормативного постановления. Это позволит разъяснить правоприменительную практику по применению единого подхода к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной перспективы по делам о новых видах наркотиков.

На этом фоне до конца года будет принято постановление Правительства по введению под государственный контроль еще 32-х наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Завершается работа по исключению возможности использования "электронных кошельков" в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные нами совместно Нацбанком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети, с возможностью идентификации их участников, — отметил Тлеген Маткенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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