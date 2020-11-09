Касымбек прокомментировал слухи о закрытии Карагандинской области с 9 ноября

На сегодняшний день число заболевших в регионе не превышает 15-20 человек в сутки.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек опроверг информацию об ужесточении ограничительных мер в регионе с 9 ноября, передает корреспондент zakon.kz.

Я читал сообщения, якобы с 9 ноября вводятся дополнительные меры, которые будут включать обязательное закрытие ряда крупных городов, установление блокпостов с обязательным ПЦР-тестированием. Я хотел бы всем жителям и гостям области сказать, что это фейк, абсолютно недостоверная информация. Таких мероприятий не предполагается ни с 9 ноября, ни с другого числа на этой неделе. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что те меры, которые введены в области, достаточны для текущей эпидемиологической ситуации, - сказал глава региона во время онлайн-брифинга.

Аким добавил, что для въезда или выезда из региона не нужна ПЦР-справка.

На сегодняшний день число заболевших в Карагандинской области не превышает 15-20 человек в сутки. Средний показатель распространяемости инфекции составляет 1,11%. Заполняемость коек в стационарах не превышает 4%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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