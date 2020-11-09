Власти Алматы обратились к горожанам с просьбами

Всем необходимо беречься, соблюдать санитарно-гигиенический режим.

В связи с ухудшающейся эпидситуацией в стране власти Алматы обратились к горожанам, передает zakon.kz.

Во-первых, городские власти убедительно просят людей старше 65 лет беречь себя и не выходить из дома без надобности.

Так как уже идет рост заражения среди пожилых, среди зараженных они составляют 33%. Также они болеют в тяжелой форме и, к сожалению, именно среди этой возрастной категории много летальных случаев, - обратился заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Далее он обратился к работающему населению Алматы.

Сейчас основное заражение идет на предприятиях - на работе. Порядка 44% заражаются именно там. Поэтому пусть берегутся на работе, соблюдают масочный режим, гигиену. Как приходят домой - тоже правильно поступают - правила известны, они везде тиражируются, - сказал Бабакумаров.

Руководители предприятий должны создавать условия, соответствующие санитарным требованиям.

Далее он отметил, что 18% заражений происходит в подъездах и лифтах.

Поэтому просьба к жителям многоквартирных домов и КСК - смотреть за санитарно-эпидемиологической уборкой подъездов. Чтобы не допускать там заражения. Сегодня порядка 18% заражений происходит через внутрисемейные контакты в многоквартирных домах. Из за этого эпидемиологическое значение подъездов в заражениях возрастает. Перила, дверные ручки и т.д. необходимо обрабатывать в день несколько раз, и хлоркой, - обратился замакима.

Он напомнил, что вакцины от коронавируса еще нет, и болезнь, по некоторым данным, мутирует. Поэтому всем необходимо беречься, соблюдать санитарно-гигиенический режим.

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