Информацию о закрытии Алматы с 15 ноября прокомментировали в Минздраве

Там призвали казахстанцев соблюдать эпидтребования, чтобы победить коронавирус.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК прокомментировали появившуюся информацию об установке блокопстов в Алматы с 15 ноября, передает zakon.kz.

Среди алматинцев и в соцсетях стали распространять информацию о том, что с 15 ноября в Алматы установят блокпосты.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию опровергли.

По словам Ержана Байтанаева, официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, эпидситуация в Алматы на сегодня стабильная, и закрывать город, выставлять блокпосты не планируется.

Информация о том, что 15 ноября выставят блокпосты - фейковая. Я призываю Казахстанцев соблюдать санитарные правила, носить маски и часто мыть руки, пользоваться антисептиком. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все в руках каждого гражданина. Если мы все будем соблюдать необходимые санитарные требования, то мы уйдем от второй волны и победим это вирус, - сказал Байтанаев.

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