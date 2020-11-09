Аида Балаева: У страны, где образованная и целеустремленная молодежь – большое будущее

Министр отметила, что проект "Zeren" уже стал традиционной диалоговой площадкой. Так, по ее словам, на протяжении всего периода 25 лучших тренеров, профессиональных экспертов проведут образовательные курсы.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о молодежном проекте "Zeren", сообщает zakon.kz.

12 августа 2018 года в Международный день молодежи наше министерство инициировало открытие первого республиканского молодежного образовательного лагеря "Zeren".

За прошедший период мы добились хороших результатов. На проекте прозвучали важные инициативы, направленные не только на образование молодежи, но и на развитие бизнеса. Молодежь предложила бизнес-идеи экспертам, в результате чего проекты на общую сумму 40 млн тенге получили поддержку меценатов. Стартапы, развернутые на молодежных собраниях, сейчас успешно реализуются во многих регионах страны, - сказала Аида Балаева в ходе открытия молодежного образовательного проекта "Жаңа жағадайдағы жастар: іс қимыл кезеңі" в столице.

Министр отметила, что проект "Zeren" уже стал традиционной диалоговой площадкой. Так, по ее словам, на протяжении всего периода 25 лучших тренеров, профессиональных экспертов проведут образовательные курсы.

Наряду с этим мы пригласили отдельных министров, чтобы у вас была уникальная возможность и практика опыта работы с руководителями республиканских ведомств. Хочу призвать вас быть активными, предлагать идеи и инициативы. Мы, представители государственных органов, всегда готовы уделить этому внимание, - подчеркнула А. Балаева.

Проблем среди молодежи много. Особенно это остро ощущается в период пандемии коронавируса: безработица, суициды, дезориентация, непонимание, как жить дальше. К сожалению, это наша реальность, подтверждаемая статистикой. Нужно сделать так, чтобы эта статистика менялась в лучшую сторону. Я уверена, что проект "Zeren" будет этому способствовать, - добавила министр.

В ходе открытия Аида Балаева отметила:

У страны, у которой много образованной, целеустремленной, активной молодежи – большое будущее. У нас таких ребят много во всех уголках республики. К сожалению, на одном мероприятии обсудить все проблемы молодежи невозможно, нужно делать это на постоянной основе на республиканском уровне. Со своей стороны, мы предлагаем провести слушания по вопросам молодежи во всех регионах страны.

Отметим, в рамках летнего лагеря в течение месяца молодые казахстанцы будут повышать свою квалификацию, приобретать новые лидерские и жизненно важные компетенции с привлечением квалифицированных тренеров, экспертов.

Напомним, в Казахстане запущен проект "Жаңа жағадайдағы жастар: іс қимыл кезеңі" при поддержке Министерства информации и общественного развития.

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