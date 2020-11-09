На территории Армении сбили российский вертолет
Вертолет сбит со стороны Азербайджана. Погибли два члена экипажа.
Фото : militaryarms.ru9 ноября 2020, 22:31
Российский вертолет сбили на территории Армении, передает zakon.kz.
Об этом сообщил Telegram-канал "Sputnik Армения" от неназванного источника.
Сбит он был предположительно, со стороны Нахичевани - автономной республики входящей в состав Азербайджана. От основной территории страны она отделена территориями Армении и Нагорно-Карабахской республики.
В Минобороны России подтвердили падение МИ-24 и уточнили, что вертолет подвергся атаке с земли с помощью ПЗРК. При этом погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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