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На территории Армении сбили российский вертолет

Вертолет сбит со стороны Азербайджана. Погибли два члена экипажа.

Фото : militaryarms.ru9 ноября 2020, 22:31

Российский вертолет сбили на территории Армении, передает zakon.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал "Sputnik Армения" от неназванного источника.

Сбит он был предположительно, со стороны Нахичевани - автономной республики входящей в состав Азербайджана. От основной территории страны она отделена территориями Армении и Нагорно-Карабахской республики.

В Минобороны России подтвердили падение МИ-24 и уточнили, что вертолет подвергся атаке с земли с помощью ПЗРК. При этом погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.


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